Kadayıf ustasından 4 dilde en tatlı "Hayat Eve Sığar" mesajı - DİYARBAKIR

Kovid-19 ile mücadele sürerken salgından korunması için tedbirlere harfiyen uyulması çağrısı, Diyarbakır'ın gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip tescilli burma kadayıfa da yansıdı.
Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi Mehmet Altunbay, bu süreçte yaşanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladığı burma kadayıfların üzerine fıstıkla Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Zazaca, "Bayram eve sığar", "Evde bayram var", "Evde kal sağlıkla kal" ve "Bayramın tadı evde çıkar" mesajları işledi.Bayram öncesi hummalı bir tatlı telaşının yaşandığı işletmelerde hazırlanan kadayıf tepsileri, fıstıkla işlenen 4 dildeki mesajın ardından satış noktalarına ve sipariş usülü evlere gönderiliyor.
İşletmeci Mehmet Altunbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın her günü olduğu gibi bayramlarda da ağızları tatlandırmak için çalıştıklarını söyledi. Koronavirüs sürecinde herkesi, halkın sağlığı için Sağlık Kurulu tarafından alınan kararlara uymaya davet ettiklerini aktaran Altunbay, "Halkın kurallara uymasını istiyoruz. Biz de 4 dilde sosyal mesaj vermek istedik." dedi."Evde kal Türkiye." çağrısında en tatlı mesajı vermek istediklerini dile getiren Altunbay, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından tatlıcılar muaf tutuldu. Halkımız evde kalsın biz evlerine tatlılarını götürüp sofralarını ve ağızlarını tatlandıracağız." dedi.
- 4 dilde mesaj beğenildi
Bayram için tatlı satın alan İsa Aydeniz, kadayıf üzerindeki sosyal içerikli mesajı çok güzel bulduklarını söyledi.Özellikle mesajların 4 dilde olmasının daha çok anlamlı olduğunu dile getiren Aydeniz, "Bu bayramda evimizde kalmalıyız. Yetkililerin çağrılarına uymalıyız. Bugünler illa ki geçecek, son bulacak. Bu bayram evimizde kalalım şen ve esen kalalım. Herkes sağlıkla kalsın." ifadelerini kullandı.
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