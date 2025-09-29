Kaçkar’ın şampiyonları alkışlarla ödüllerini aldı

Kaçkar by UTMB®, zorlu hava koşullarına rağmen sporcuların unutulmaz bir mücadele ortaya koyduğu organizasyon nefes kesici anlara sahne oldu. Ayder Yaylası’ndan start alan koşucular, Kaçkar Dağları’nın sisler arasına gizlenen zirvelerinde, derin vadilerinde ve tarihi yaylalarında doğayla iç içe bir parkurda sınırlarını zorladı.

Yoğun kar yağışı ve güvenlik tehlikesi nedeniyle 100K parkuru iptal edilse de 50K ve 20K kategorilerinde koşulan yarışlarda tüm sporcular büyük bir dayanıklılık sergileyerek parkurları başarıyla tamamladı. Katılımcıların her adımı, Karadeniz’in eşsiz doğasında coşku ve tutkuyla yankılandı

Kaçkar by UTMB®, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda, Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans-DOKA, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı-TGA, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu destekleri ile gerçekleşti.

Hoka, Dacia, Suunto ve Turkcell markalarının sponsorluğunda, “Wild is the Trail” mottosu ile düzenlenen uluslararası yarış, Türkiye’nin spor turizmi gücü olarak bölgenin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini dünyaya tanıttı.

ŞAMPİYONLARIN ZAFERİ 50K parkurunda kadınlarda İsviçreli Jasmin Nunige (05:21:52) altın madalyaya uzanırken, onu Tuğçe Karakaya (05:35:15) ve Greta García Morán (05:51:54) takip etti. Erkekler kategorisinde ise ABD’li Cole Campbell (04:29:19) birinci olurken, Alman sporcu Sven Koch (04:38:19) ikinci, Iurii Shtankov (04:49:52) üçüncü sırayı aldı. 20K parkurunda kadınlar mücadelesini Beyza Güzel (02:28:25) zirvede tamamlarken, ikinci sırayı Tanya Vasilevskaya (02:29:51), üçüncülüğü ise Jeanne Larichelière-Banken (02:34:05) elde etti. Erkeklerde Mestan Turhan (01:59:20) büyük alkışlarla kürsünün en üst basamağına çıkarken, Andrey Menyakin (02:05:45) ikinci, İrem Can Ayaz (02:12:39) üçüncü oldu. KAÇKAR BY UTMB®’DE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU 50 K ve 20 K kategorilerinde koşan sporculara ödülleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, Discover Kaçkar Proje Direktörü Ceylan Şensoy, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin,UTMB Group CEO’su Frédéric Lénart tarafından verildi. Organizasyonun destekçileri arasında yer alan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ‘na (DOKA), Emniyet Teşkilatına, Jandarma Teşkilatına, İl Özel İdareye, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), Karayolları Genel Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) ve AKUT’a teşekkür plaketleri verildi. REKLAM Ödül töreninde konuşma yapan T.C. Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, "Karadeniz’in sisli vadileri, hırçın dereleri ve yeşilin bin bir tonuyla süslenmiş bu eşsiz coğrafyada, dünyada çok önemli bir organizasyonu kendi ülkemizde, Türkiye’mizde ve aynı zamanda kendi memleketim Rize’de gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporu tabana yaymak, uluslararası organizasyonları geliştirmek için ciddi bir gayret içerisindeyiz. Bu doğrultuda, Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ın öncülüğünde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birçok organizasyona imza atıyoruz. Bugün Kaçkar’da bu değerli organizasyonu düzenlemek de bizler açısından gençliğin vizyonu bakımından son derece kıymetlidir” diye belirtti. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, "Bugün burada, böylesine büyük çaplı ve prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapabilen sayılı destinasyonlardan biri olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Türkiye’nin bir kez daha organizasyonlardaki başarısını ve spora olan bağlılığını en güçlü şekilde ortaya koyduğuna inanıyorum. Kaçkar by UTMB, ülkemizde sporu ve spor turizmini geliştirme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasıdır. Gelecek yıl yeniden görüşmek dileğiyle” dedi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Yaklaşık iki yıllık bir emeğin, bir hikâyenin ödül günündeyiz bugün. Birazdan sahnede birçok kişiyi çağıracağız. Kimilerine ödüllerini takdim edeceğiz; kimilerini alkışlayacak, teşekkürlerimizi sunacağız. Emek veren, koşan, başarıya ulaşan herkes bugün burada ortak bir coşkuyu paylaşacak. İlkini bu güzellikle, bu coşkuyla gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, 2030 yılına kadar Rize’nin, Çamlıhemşin’in, Ayder’in ve Kaçkar Dağları’nın ev sahipliğinde devam edecek. Eminim ki 2030’dan sonra da buranın güzelliklerini tadan, buradaki mutluluğu ve coşkuyu yaşayan koşucuların isteğiyle bu organizasyon daha da güçlenerek devam edecek. Biz de buna olan inancımızı ve kararlılığımızı bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz.” dedi. Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, “Kaçkar Dağları’nın zirvelerinden, coşkun derelerinden ve sisli yaylalarından ilham alan bir ruhla buradayız. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma, ayrıca ev sahipliğinden dolayı Çamlıhemşin halkına teşekkür ediyorum. Yürekten inanıyorum ki Kaçkarlar bundan sonra dünyanın önemli ultra trail merkezlerinden biri olacak. Zirvelerimiz hazır, parkurlarımız hazır, patikalarımız hazır" dedi. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Bizim buralarda sonbaharda çiçekler bir başka güzel açar. Tıpkı bu zor zamanda yaptığımız gibi; tam karamsarlığa düştüğümüz anda bize umut olan Sayın Valime yürekten teşekkür ediyorum. Bu işin isim babası Fransa’nın Chamonix’si. Ben inanıyorum ki bu zor şartlarda bunu başarabildiysek, 2030 yılında Chamonix’nin de bir adım ötesine hep birlikte geçeceğiz" ifadelerinde bulundu. UTMB Group CEO’su Frédéric Lénart, " Kaçkar Dağları’ndaki Kaçkar by UTMB yalnızca bir yarış değildir. Türk halkının eşsiz misafirperverlik kültürü, Kaçkar’ın büyüleyici coğrafyası ve manzaraları ile Türkiye’de hızla büyüyen patika koşusu topluluğunun buluşma noktasıdır. Bu ilk Kaçkar by UTMB ile bu etkinliğin efsanesini inşa etmeye başladığımızı söylemek istiyorum. Elbette zorlu bir başlangıç oldu; hatta bu haftanın başında yarışı tamamen iptal etmeyi bile düşündük. Ancak bölgedeki dayanışma sayesinde, yerel halkın desteği sayesinde bu ilk organizasyonu gerçekleştirebildik. Ve böylece bu etkinliğin efsanesini yazmaya da başlamış olduk” diye konuştu