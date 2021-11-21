Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün şüphelendikleri balıkçı teknesini durdurdu. Yapılan kontrolde Yunanistan'a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 195 kaçak göçmen yakalandı.
DHA'nın haberine göre, göçmenler tekneyle birlikte Şarköy Limanı'na getirildi. Aç ve susuz olduklarını söyleyen göçmenlerin yiyecek ve su ihtiyaçları karşılandı. Limandaki işlemlerin ardından göçmenler, geceyi geçirmeleri için Şarköy'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Kaçakların içinde yakalandığı 'Kibar Kaptan' adlı teknenin ise İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı.
TEKNEYİ KULLANAN LÜBNAN UYRUKLU
İnsan kaçakçılarının göçmenlerden Lübnan uyruklu Selim Mahlüt'e (59) tekneyi kullanmayı öğretip, izleyecekleri rotayı da verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. İfadelerine başvurulan göçmenler, daha iyi bir yaşam için önce Yunanistan'a, ardından da İtalya'ya gitmek istediklerini belirterek insan kaçakçılarına kişi başına 6 bin dolar para ödediklerini söyledi. Tekneyi kullanan Selim Mahlüt ile ilgili soruşturma ise sürüyor.
'8 BİN EURO ALIYORLAR'
Kaçak göçmenler arasında bulunan Afganistan uyruklu Murat Ahmadi, 7 yıldır İstanbul'da olduğunu ve ekonomik zorluk çektiğini söyledi. Ahmadi, "Yaşam şartlarımı iyileştirmek için İtalya'ya gitmek umuduyla yola çıktım. Çarşamba günü Esenyurt'ta bir evde toplandık. Bizi kapalı bir kasalı araçla yakalandığımız tekneye bindirdiler. Kişi başı 8 bin euro alıyorlar. Daha önce de Meriç Nehri üzerinden kendi imkanlarımızla Yunanistan'a geçtik. Başarılı olamadık, yakalandık. Yunan askerleri ve polisi bizleri çok dövdü, sınır dışı edildik. Bir gün, bir gece tekneyle denizde kaldık. Bu sefer Türkiye'de yakalandık. Hiç kötü muamele görmedik. Yine deneyeceğiz. İtalya'ya ulaşmamız için başka bir sefere umudumuz kaldı" dedi.
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