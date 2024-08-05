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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçak denetiminde 30 kişi saldırdı! | Son dakika haberleri

        Elektrik dağıtım şirketi personeline saldıran 2 kişi tutuklandı!

        Şırnak'ta kaçak elektrik kullanımını kontrol eden ekibe yaklaşık 30 kişilik bir grup saldırdı. 1 görevlinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:03
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        Kaçak denetiminde 30 kişi saldırdı!
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        Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaçak elektrik kullanımını kontrol eden 6 kişilik Dicle Elektrik ekibi, yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

        İHA'nın haberine göre saldırıda bir çalışan yaralanırken, gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kablo test cihazı ile kaçak elektrik kullanımını kontrol etmek üzere Cizre’nin Yafes Mahallesi’ndeki Çam Sokağa gitti.

        Çalışma sırasında kaçak kontrolünü istemeyen bir grup mahalleli, ekiplere müdahale ederek çalışmayı engellemeye çalıştı. Sayıları yaklaşık 30 kişiye çıkan grup, 6 kişilik ekibe saldırdı. Alnına darbe alan Dicle Elektrik çalışanı M.F.Y., Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Polisin çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edilen zanlılardan R.Ç. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        "YERALTI KABLOLARI TAHRİP EDİLİYOR"

        Dicle Elektrik İl Müdürü Rıdvan Çatır, abonelerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için sadece Şırnak’ta 5 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, “Abonelerimize daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışan ekiplerimize yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Oluşturduğumuz 3K bölgelerinde yeraltına aldığımız kablolar kaçak kullanım için tahrip ediliyor. Bunu yapanlar, aynı zamanda kamu malına zarar verme suçunu işliyor. Ayrıca tahrip edilen kablolardan elektrik akımının toprağa geçmesi sebebiyle üçüncü şahıslara zarar verme riski var. Sokaktaki vatandaş da, bizim ekiplerimiz de bu nedenle tehdit altında. Bu kişileri herkes için can ve mal güvenliği açısından ciddi bir sorun haline gelen kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyorum” diye konuştu.

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