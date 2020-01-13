13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın kurucusu ve eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Japonya'dan Lübnan'a filmleri aratmayacak kaçışı film olma yolunda gidiyor.
CBS News'a röportaj veren kaçak CEO, Hollywood yapımcılarının kaçışını konu alan bir film yapmak üzere kendisine ulaştıklarını söyledi.
Kaçışını kendi başına organize ettiğini savunan Carlos Ghosn, kaçarken saklandığı kutu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Japonya'dan kaçmasıyla birlikte büyük bir risk aldığının farkında olduğunun altını çizen eski CEO, "Fakat Japonya'da kalmak benim için daha büyük bir risk olurdu. Beyrut'a gelişim benim için yeniden doğma gibi oldu" dedi.
Ghosn, masum olduğunu öne sürerek, hakkında suçlamalara cevap vermek istediğini fakat bunun Japonya'da olamayacağını vurguladı.
KASIM 2018'DE TUTUKLANDI
Carlos Ghosn, 19 Kasım 2018 günü Tokyo Havalimanı'na inen özel jetinde sorgulanmasının ardından hakkındaki yolsuzluk suçlamaları gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Mart 2019'da, Japonya'da bugüne kadarki en yüksek kefalet tutarı olan 9 milyon karşılığında serbest kalan Ghosn, bir süre sonra ise yeniden tutuklanmış ve ev hapsine alınmıştı.
Ghosn, 31 Aralık 2019'da ise, Tokyo'da ev hapsinde tutulduğu adresten filmleri aratmayan bir kaçışa imza attı.
Öyle ki, müzik kutusunun içinde Tokyo'daki evden kaçan Ghosn, hızlı tren ile 3 saat uzaklıktaki Osaka'ya gitmiş, oradan MNG'nin filosuna bağlı bir özel jet ile İstanbul'a uçmuş ve son olarak da yine MNG'ye ait başka bir özel jet ile İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giriş yapmıştı.
1999 yılında Renault- Nissan İttifakı'nın kurulmasında öncü olan eski CEO, 2001 yılında Nissan'ın hem CEO'su hem de yönetim kurulu başkanı oldu. Bu tarihten sonra yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunan Nissan'ı iflastan kurtaran ve şirketi yeniden inşa ederek kâra geçiren Ghosn, böylece otomotiv sektöründe haklı bir üne kavuştu.
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