Kablo hırsızları bir ilçeyi internetsiz bıraktı
İzmir'in Çiğli ilçesinde, kanalizasyona girip, yer altındaki internet kablolarını çalarak bölgeyi internetsiz bırakan 3 şüpheli, 460 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. Aralarında bir telekomünikasyon firmasında taşeron işçi olarak çalışanın bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.
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Çiğli ilçesinde oturan çok sayıda vatandaş, 10 Temmuz'da internet bağlantılarının olmadığı gerekçesiyle durumu ilgili telekomünikasyon firmasına bildirdi.
İhbarların geldiği bölgeye ekip gönderildi.
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İncelemede internet kablolarının çalındığını gören görevliler durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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Polis ekipleri, iş yerleri ile olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Yaklaşık 460 saatlik görüntü incelenerek şüphelilerin yine aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir telekomünikasyon firmasında taşeron işçi olarak çalışan E.K. ile arkadaşı V.B. (52) ve E.S. (44) olduğu tespit edildi.
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Şüphelileri, gündüz vakti ellerindeki malzemelerle kanalizasyona inip, yer altındaki kabloları çalarken görenlerin bu kişileri firma çalışanı sandığı için durumu bildirmedikleri belirtildi.
Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.