Kablo hırsızları bir ilçeyi internetsiz bıraktı

Polis ekipleri, iş yerleri ile olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yaklaşık 460 saatlik görüntü incelenerek şüphelilerin yine aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir telekomünikasyon firmasında taşeron işçi olarak çalışan E.K. ile arkadaşı V.B. (52) ve E.S. (44) olduğu tespit edildi.