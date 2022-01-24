Kabızlığa ne iyi gelir?

Kalın bağırsağa ulaşan dışkıdaki suyun ya yetersiz olması ya da fazla emilimi sonucu görülen kabızlığın tedavisi, medikal tedaviye ihtiyaç duymadan yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkündür. Kabızlığa yol açan sebeplerin arasında yanlış beslenme gelmektedir. Bu nedenle günlük tuvalet ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik tedavinin temelini oluşturur.

KABIZLIK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kabızlığa karşı önerilen müshil tarzı ilaçların yan etkileri nedeniyle uzun süreli kullanımı tavsiye edilmemektedir. Kabızlık tedavi yöntemlerinin başında vücuda gereken sıvı alınımını sağlamak ve günlük beslenme düzeninde fazla sebze, meyve tüketmek ve egzersiz yapmaktır.

-Sabah saatlerinde ılık su tüketimi (Her sabah 1 bardak sıcağa yakın ılık su içmek),

-Günlük normal su tüketimine dikkat etmek (Vücut hacmine bağlı olarak en az 6-8 bardak su tüketmek),

-Fiziksel aktiviteyi artırmak (Haftada en az 3 gün orta şiddette egzersiz, yaklaşık 3 km. tempolu yürüyüş),

-Dışkılama ihtiyacını ertelememek, günlük tuvalet alışkanlığı edinmek,

-Lokmaları iyice çiğnedikten sonra yutmak,

-Lif ağırlıklı beslenmek.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Su: Doktor tarafından herhangi bir sebeple su kısıtlaması yoksa günlük sıvı alımını su şeklinde günlük 2-2,5 litre olacak şekilde tüketmek.

Kuru meyveler: Özellikle sabahları ya da öğün aralarında kuru kayısı, incir, mürdüm eriği gibi kuru meyveler 3-5 adet mutlaka yenmelidir. Bunları direk olarak tüketileceği gibi hoşaf şeklinde de tüketilebilir.

Lifli gıdalar: Pırasa, pancar, enginar, lahana, ıspanak, kereviz, brokoli gibi sebzeler ve mercimek, fasülye, bezelye gibi baklagiller lif açısından zengin besinlerdir. Bu sebzelerin yemeği bol tüketilmelidir. Elma, armut, kivi gibi meyveler de lif açısından oldukça zengindir. Örneğin bir armut günlük lif tüketiminin % de 22' sini karşılamaktadır. Yine kış meyveleri olan mandalina, portakal, greyfurt ta lif açısından tüketilmesi gereken meyvelerdir.

Beyaz ekmek: Kesinlikle beyaz ekmek tüketimi azaltılmalıdır. Tahıllı ekmek tüketilmelidir. Çiya tohumlu ekmekler de diyette yer almalıdır.

Zeytinyağı tüketimi: Zeytin ve zeytinyağı mucizevi yiyecekler olarak sadece kalp damar hastalıklarına iyi gelmez, sabahları zeytin tüketimi ve salatalarda zeytinyağı kullanımı ya da sabahları 1 tatlı kaşığı soğuk sızma zeytinyağının direk alınımı dışkının bağırsakta rahatlıkla geçişini sağlayacak, sindirimi kolaylaştıracak, kabızlığı önleyecektir.

Keten tohumu: Sabahları bir kase ev yapımı yoğurta 1 yemek kaşığı keten tohumunu karıştırarak tüketmek kan yağ seviyelerini dengelediği gibi kabızlığa da iyi gelecektir.

ÇOCUKLARDA KABIZLIĞA KARŞI NE YAPILMALI?

Çocuklarda da kabızlık sıkça görülen sorunlar arasındadır. Tuvalet ihtiyacını ertelemek, yeterli su tüketmemek, fast food ve şekerli gıda tüketiminin fazla olması, özellikle fazla tüketilen inek sütü, stres, aktivite azlığı, hormonal dengesizlikler çocuklardaki kabızlığın en büyük sebepleri arasındadır. Kabızlık sorunu olan çocuklar için;

-İnek sütü yerine keçi sütü tercih edilmelidir.

-Şekerli ürün tüketimi, gazlı içecekler azaltılmalıdır.

-Bağırsak florası ve bağışıklık için ev yapımı yoğurt, kefir, ev turşusu yemek listesine eklenmelidir.

-Pirinç ve makarna yerine bulgur tercih edilmelidir.

BİTKİ ÇAYLARI KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Sinameke çayı bunların başında gelir. Karahindiba çayı, biberiye çayı, nane çayı, elma çayı, ısırgan otu çayı, yeşil çay hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlığı önler. Bu bitki çaylarına eklenecek çubuk tarçın ve karanfil aynı zamanda en güçlü antioksidanlar olarak hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek hem de enfeksiyonlara karşı direncimizi artıracaktır.

Unutmayalım ki tüm rahatsızlıklarımızın temelinde yanlış beslenme yatar.

Sağlıkla kalın.