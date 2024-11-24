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        Haberler Gündem Politika Kabine yarın toplanıyor: Gündeminde neler var? | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: Gündeminde neler var?

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. İsrail'in bölgedeki saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Ekonomideki son durum da toplantıda ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:45
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        Kabine, 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

        İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda masaya yatırılacak.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze’de 2 milyon insan tüm insanlığın gözü önünde taammüden aç bırakılarak ölüme mahkûm ediliyor. Uluslararası toplum başka alternatifler düşünerek, bu drama bir çare bulmalı" mesajını vermişti.

        Türkiye’nin atabileceği adımlar kabinede ele alınacak. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

        EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

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        Ekonomideki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar ele alınacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri aralıkta başlayacak.

        Memurlar ve memur emeklilerinin ne kadarlık zam ve enflasyon farkı alacağı gibi konular da kabine toplantısının başlıkları arasında olacak.

        KAYYUM ATAMALARI

        Kabine toplantısında, Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti’nin ardından Tunceli merkez ve Tunceli Ovacık ilçelerine kayyum atamaları da gündeme gelecek.

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