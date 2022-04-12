Kabine toplantısı için bir kez daha geri sayım başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan bakanlar kurulu öncesi vatandaşlar; kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarihi belli oldu mu sorularının cevaplarını arıyor. İşte Nisan ayı Kabine Toplantısı ilgili tüm ayrıntılar...