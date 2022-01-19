Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Ekonomideki son durum, Omicron varyantına karşı alınacak tedirler ve Türkiye - Ermenistan ilişkileri Kabine'de değerlendirilecek başlılar arasında yer alıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini ekonomi ve Omicron varyantı oluşturacak. Beştepe'deki toplantı saat 16.00'da başlayacak

FİYATLAR İNDİRİLECEK Mİ?

Toplantının ana gündem maddesini ekonomi oluşturacak. 20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

OMICRON VARYANTININ SEYRİ İNCELENECEK

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

Diğer yandan terörle mücadele, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Rusya-Ukrayna gerilimi gibi başlıkların da ele alınması bekleniyor.