EKONOMİ

Ekonomideki gelişmeler toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüteceği çalışmalar da konuşulacak. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV’nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirilecek.

KORONAVİRÜS VAKALARI

Toplantıda koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve aşılamada son durum da değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kabine üyelerine bir sunum yaparak vaka sayılarının düşürülmesi ve aşılama oranının arttırılması için atılabilecek yeni adımlar görüşülecek.