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Kabine Toplantısı kararları son dakika: 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler?

Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor

Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararlarını Millete Sesleniş konuşmasında canlı yayında duyuracak. Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem maddesini 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmalar oluşturuyor. İşte 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

Giriş: 06.03.2023 - 16:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 15.30'da başladı. Kritik konuların masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı'da alınan kararların ne olduğu sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU? 

    Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın bugünkü gündeminde Kahramanmaraş merkezli depremler ve 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler yer alıyor. Gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. İşte 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları ile ilgili detaylar... 

  • 6 MART 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının ardından Millete Sesleniş konuşmasında açıklama yapması bekleniyor.

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

  • Bu kapsamda illerde nelere ihtiyaç var ve bunların tedariği ele alınacakken, çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ve kalıcı konutların inşası da görüşülecek. Bölgede görev yapan ilgili bakanların toplantıda sunum yapması da bekleniyor.

  • SEÇİMLER DE GÖRÜŞÜLECEK

    Diğer yandan 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

  • Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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