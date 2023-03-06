Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 15.30'da başladı. Kritik konuların masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı'da alınan kararların ne olduğu sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın bugünkü gündeminde Kahramanmaraş merkezli depremler ve 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler yer alıyor. Gözler Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. İşte 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları ile ilgili detaylar...