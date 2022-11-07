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SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 7 Kasım 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları: 7 Kasım Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

Kabine Toplantısı kararları gündemdeki yerini aldı. 7 Kasım Pazartesi günü yapılan toplantının ana gündem maddelerini başörtüsü ve aile yapısına ilişkin anayasa değişikliği, EYT ve taşeron işçilere kadro konusu oluşturacak. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonucuna çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek Kabine Toplantısı kararları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. İşte 7 Kasım 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

Giriş: 07.11.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda öne çıkan başlıklardan biri. Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde, muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler değerlendirilecek. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

    Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.20'de başladı. Kritik konuların masaya yatırıldığı toplantının sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte 7 Kasım 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

  • KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

  • EYT DE MASADA

    EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da kabine toplantısında görüşülecek. Sona yaklaşılan çalışmaların detaylarının ele alınması bekleniyor.

  • DİĞER KONULAR

    Kabine toplantısında Rusya-Ukrayna arasındaki kriz, tahıl koridoru, terörle mücadele gibi konularda değerlendirilecek. İsveç Başbakanı'nın 8 Kasım'daki Türkiye ziyareti de masadaki bir diğer konu.

  • Özbekistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar ele alınacak.

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