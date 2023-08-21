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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Gündemde 4 önemli başlık var...

        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Gündemde 4 önemli başlık var...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda 4 ana başlığın ele alınması bekleniyor. İşte toplantı öncesi son durum...

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 08:12
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda; gençlerin alacağı ilk elektronik eşyanın vergiden muaf tutulması, memurlara yönelik toplu sözleşmede son durum, Kıbrıs'ta yaşanan gerginlik ve Orta Vadeli Program masaya yatırılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        Toplantının gündem maddelerinden birisi gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması olacak. AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, Bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

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        TOPLU SÖZLEŞME DE MASADA

        Memurların gözü, kulağı bugünkü Kabine Toplantısı'nda olacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gündeminde yer alan toplu sözleşme görüşmeleri de görüşülecek.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ikinci toplantısında Kamu İşveren Heyeti adına, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Zam teklifini yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Kamu Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

        Kabine Toplantısı'nda gelinen aşama ve bundan sonra izlenecek tutum görüşülecek.

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        KIBRIS'TA GERGİNLİK

        Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları, adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışılmıştı. Bu olay üzerine hükümetten BM'ye sert tepki gelmişti. Kıbrıs'ta yaşanan bu gerginlik de değerlendirilecek.

        OVP'DE SON DURUM

        Orta Vadeli Program'da (OVP) gelinen aşama masaya yatırılacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri; işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüşmüştü.

        #kabine toplantısı
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #son dakika haberi
        #Son dakika haberler
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