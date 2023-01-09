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Kabine toplantısı bugün! EYT, sözleşmeli işçi, enflasyon masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlenmesi ile 7'nci Yargı Paketi ile sözleşmeli çalışanlara kadro ve enflasyonla mücadele olacak...

Giriş: 09.01.2023 - 07:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kabine toplantısı bugün: EYT, sözleşmeli işçi, enflasyon masadaki konular! Kabine Toplantısı ne zaman, gündeminde hangi konular var?
Kabine toplantısı! EYT, sözleşmeli işçi, enflasyon masadaki konular
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 2023'ün ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

Kabine toplantısının ana gündem maddelerini Meclis'e gönderilmesi beklenen EYT düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi oluşturacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

7'NCİ YARGI PAKETİ DE MECLİS'E GELİYOR

Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde detaylarını açıkladığı 7'nci Yargı Paketi'nin de Meclis'e gelmesi bekleniyor. Pakete ilişkin son değerlendirmeler Kabine Toplantısı'nda yapılacak.

Paketle birlikte 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

SÖZLEŞMELİ İŞÇİLERE KADRO

Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu da enflasyonla mücadele olacak. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek.

Diğer yandan toplantıda terörle mücadele, enerji ile iç ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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