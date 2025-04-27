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        Haberler Gündem Politika Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var? | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

        Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:42
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        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
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        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddelerini İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum oluşturacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

        İSTANBUL'DA MEYDANA GELEN DEPREM

        Kabine Toplantısında İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.

        SOSYAL KONUT KAMPANYASI

        Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

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        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.

        DIŞ POLİTİKADA SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

        Pentagon, Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye’deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

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