Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK? 25 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı? Kabine Toplantı tarihi

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta (25 Ağustos) Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

        Kabine Toplantısı son olarak 11 Ağustos 2025 tarihinde yapılmış ve toplantının ana gündeminde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası yer almıştı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte yeni Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine'nin ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ''25 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?'' sorusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yanıtlandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 23:55 Güncelleme: 24.08.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye’nin iç ve dış siyasi gündemi ile ekonomideki son durumun değerlendirildiği Kabine Toplantısı, son olarak 11 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Ağustos ayının son haftasına girilirken yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, bu hafta Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Kabine kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, 25 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

        • 2

          BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, OLACAK MI?

          Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos Pazartesi günü, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacağını bildirdi.

          Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağını belirtti.

        • 3

          Erdoğan'ın 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacağını kaydeden Duran, "Cumhurbaşkanı'mızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        • 4

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kabine Toplantısı, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nın saat 15.00’te veya 15.30’da başlaması bekleniyor.

        • 5

          25 AĞUSTOS 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI NELER?

          Kabine Toplantısı gündemi ve konuları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimiz güncellenecelktir.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Ve beklenen haber! Marmara'ya serin hava geliyor!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Düğün organizatörleri ve düğün salonlarına denetim
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukuku
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        Kırmızı kart gerekir miydi?
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Bal arıları için 'süper gıda' üretildi
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Habertürk Anasayfa