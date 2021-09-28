Kabil Üniversitesi rektöründen kadınlara yasak!

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Taliban kadınlara yönelik kısıtlamalarını sıkılaştırırken, Kabil Üniversitesi'nin yeni rektörü kadınların eğitmen veya öğrenci olarak kuruma gelmesinin süresiz olarak yasaklandığını duyurdu.

Mohammad Ashraf Ghairai sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Size Kabil Üniversitesi rektörü olarak söz veriyorum. Herkese gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversiteye gitmesine, çalışmasına izin verilmeyecek. Önce İslam." ifadelerini kullandı.

Yeni üniversite politikasının, Taliban'ın 1990'larda iktidara ilk gelişini yansıttığı ifade edildi.

The New York Times’a isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kadın öğretim görevlisi, "Bu kutsal yerde İslami olmayan hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanları, öğretmenler, mühendisler ve hatta mollalar burada yetiştiriliyor ve topluma kazandırılıyor. Kabil Üniversitesi, Afganistan ulusunun evidir.” dedi.

Taliban Ağustos'ta iktidarı ele geçirdikten sonra, kadınların çalışmasına, okula gitmesine hatta hükümete girmesine izin vereceklerini dair açıklamalar yaptı.

"HER ŞEY MAHVOLDU"

Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Taliban liderleri geçtiğimiz günlerde tamamı erkeklerden oluşan bir kabine oluşturdu. Yeni hükümet yetkilileri bunu geçici olarak nitelendirse de, güvenlik endişelerini öne sürerek kadınların işyerine geri dönmesi de yasaklandı.

Kabil Üniversitesi gazetecilik bölümünde öğretim görevlisi olan ve aynı zamanda Yüksek Öğretim Bakanlığı eski sözcüsü Hamid Obaidi, "Umut yok, tüm yüksek eğitim sistemi çöküyor. Her şey mahvoldu." dedi

On binlerce üniversitesi öğrencisi, okulları kapalı olduğu için evde kalıyor. ABD'nin 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptığı Afganistan'daki Amerikan Üniversitesi, tamamen terk edildi ve Taliban tarafından devralındı.