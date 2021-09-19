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Haberler Dünya İLK DARBE! Son dakika: Taliban'dan Kabil Belediyesi'nin kadın çalışanlarına uyarı!

Kabil Belediyesi'nden kadın çalışanlara uyarı!

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle geçici hükümet yetkililerinden kadınların çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı. Kabil Belediye Başkanı Hamdullah Namony, kadınların ikinci bir karara kadar çalışmayacaklarını söyledi

19.09.2021 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
İLK DARBE! Son dakika: Taliban'dan Kabil Belediyesi'nin kadın çalışanlarına uyarı!
Kabil'de kadın çalışanlara uyarı!
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HABERTURK.COM

Afganistan'ın başkentinin geçici belediye başkanı Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni Taliban yöneticilerinin kadınlara yönelik en son kısıtlamalarını detaylandırarak, Kabil şehir hükümetindeki kadın çalışanlarına evde kalmalarının söylendiğini ve yalnızca erkekler tarafından değiştirilemeyenlerin çalışmasına izin verildiğini söyledi.

Hamdullah Namony, geçen ay Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden önce, yaklaşık 3 bin şehir çalışanının üçte birinden azının kadın olduğunu ve tüm departmanlarda çalıştıklarını söyledi.

Associated Press'te yer alan habere göre, kadın çalışanların ikinci bir karara kadar evde kalmalarının emredildiğini ifade edildi.

Namony, tasarım ve mühendislik bölümlerindekiler ve kadınlar için umumi tuvalet görevlileri de dahil olmak üzere, erkekler tarafından yapılamayacak işlerde çalışan kadınlar için istisnalar yapıldığını da sözlerine ekledi.

1990'lardaki Taliban yönetiminde, Taliban kızları ve kadınları okullardan, işlerden ve kamusal yaşamdan men etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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