Kışın vazgeçilmezi olan Kabak Tatlısı meyvenin en bal gibi olanından yapılmaktadır. Şekerde yumuşayana kadar bekletilmesi veya fırında pişirilerek ağızda karamel tadı bırakması Kabak Tatlısını çekici kılan diğer özelliklerindendir. Kış geldiyse turuncu lezzeti ortaya koyma vakti gelmiştir.

Kabak Tatlısı Malzemeler;

600 gram balkabağı

1 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

3 adet karanfil

Kabak Tatlısı Yapılışı;

Yeşil ve sert kısımları da dahil olacak şekilde kabuklarını soyduğunuz bal kabağını dilimledikten sonra iki parmak kalınlığında kesin.

Bol su içinde yıkadığınız kabakları tencereye koyun.

Üzerine toz şeker ile karanfili ekleyip 1 saat civarında ağzı kapalı bir tencerede dinlendirin.

Bazen kabaklar cinsine göre sularını salmazlar bu durumda su ilave edelim ve kabakları 50 dakika ateşte pişirelim.

Suyunu tamamen çeken bal kabaklarını ılık hale geldikten sonra dağılmadan servis tabağına alalım.

İnce kıyılmış ceviz içiyle servis edebilirsiniz. Afiyet şifa olsun.

Kabak Tatlısının Püf Noktaları;

Tatlınızın özlü bir suyu olmasını isterseniz kaynarken 2-3 damla kadar limon suyu ekleyerek koyulaştırabilirsiniz.

İyi bir kabak tatlısı için en az 3 saat beklememiz gerekir. Böylece kabak şekerle tam özleşecektir.