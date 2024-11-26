Kaan'dan kötü haber!
Galatasaray, Bodrum deplasmanından puan kayıpsız dönse de en kritik futbolcularından biri olan Kaan Ayhan'ı sakatlığa kurban verdi
- 1
Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray’a Kaan Ayhan’dan kötü haber geldi.
- 2
Müsabakanın sonlarına doğru sakatlanan milli futbolcunun dün MR’ı çekildi.
- 3
Kaan’ın sağ üst arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma ve kanama tespit edildi.
-
- 4
Milli futbolcunun öngörülen tedavi süresi ise üç ila dört hafta arasında…
- 5
Bu süreçte Avrupa’da iki kritik deplasmana gidecek olan Galatasaray’da moraller de bozuldu.
- 6
Hem stoper hem sağ bek hem de orta saha oynayabilen Kaan saha içinde Okan Buruk’un elini rahatlatıyordu.
-
- 7
Kaan, top Galatasaray’dayken farklı top rakipteyken farklı dizilimlerle oynayan sarı-kırmızılıların en kritik birkaç futbolcusundan biriydi.
- 8
Milli futbolcunun tedavisine başlanırken sağlık heyeti Kaan’ı 16 Aralık’taki Trabzonspor müsabakasına yetiştirmek için kolları sıvadı.
- 9
Tecrübeli oyuncu AZ, Eyüpspor, Sivasspor ve Malmö maçlarında forma giyemeyecek.
-