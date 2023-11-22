Kaan Taşener: Boşanmamak için evlenmiyoruz

Kaan Taşaner, evlilik soruları karşısında, "Çağlar (Ertuğrul) geçen gün 'evlilik boşanmaya sebep oluyor' demişti, biz boşanmamak için şu an böyle iyiyiz. Konuştuğumuz şeyler çok ince mevzular, biz çocuk düşünmüyoruz. İnsanlar hem kendilerine hem çocuklarına yük oluyor bazen. Çocuğa 'yük' de dememek lazım ama o sorumluluk, şimdilik benim fikirlerimden birisi değil" dedi.