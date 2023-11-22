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        Haberler Magazin Kaan Taşener: Boşanmamak için evlenmiyoruz - Magazin haberleri

        Kaan Taşener: Boşanmamak için evlenmiyoruz

        Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Taşaner, evlilik soruları karşısında meslektaşı Çağlar Ertuğrul'un açıklamasını hatırlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:06
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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura, Bebek'te yürüyüş yaparken gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

        • 2

          Çift, "Sık sık yürüyüş yapmaya çıkıyoruz, genelde de sizinle denk geliyoruz" diyerek güldü.

          Kaan Taşaner, "Şu an bir proje aşamasındayım, ocak ayında dijitalde yayınlanacak bir proje çekiyoruz. Yine aynı şartlarda çalışıyoruz. 10-12 saat kadar çalışıyoruz" diyerek dijital bir proje ile televizyonlar arasında fark olmadığını dile getirdi.

        • 3

          Kaan Taşaner, evlilik soruları karşısında, "Çağlar (Ertuğrul) geçen gün 'evlilik boşanmaya sebep oluyor' demişti, biz boşanmamak için şu an böyle iyiyiz. Konuştuğumuz şeyler çok ince mevzular, biz çocuk düşünmüyoruz. İnsanlar hem kendilerine hem çocuklarına yük oluyor bazen. Çocuğa 'yük' de dememek lazım ama o sorumluluk, şimdilik benim fikirlerimden birisi değil" dedi.

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