Kaan Tangöze ve ailesinin Bodrum keyfi - Magazin haberleri

Kaan Tangöze ve ailesinin Bodrum keyfi - Magazin haberleri

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızlarıyla birlikte Bodrum Gündoğan’da tatil yapıyor.

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Tangöze ailesi, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir plajda objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken çift, keyifli anlar yaşadı.

Kıvılcım Ural, deniz sonrası duş alırken söylediği şarkılarla plajdakilere kısa bir konser havası yaşattı.

Ural, neşesini şarkılarla dile getirirken samimi ve doğal tavırlarıyla plajdakilerin ilgisini çekti. Kaan Tangöze ise her zamanki sakinliğiyle eşini izleyerek anın tadını çıkardı.