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        Haberler Objektife Takılanlar Kaan Tangöze ve ailesinin Bodrum keyfi - Magazin haberleri

        Kaan Tangöze ve ailesinin Bodrum keyfi

        Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızlarıyla birlikte Bodrum Gündoğan'da tatil yapıyor. Plajda neşeli halleriyle dikkat çeken aile, keyifli anlarıyla çevredekilerin ilgisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 18:19 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:29
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        Tangöze ailesinin Bodrum keyfi
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızlarıyla birlikte Bodrum Gündoğan’da tatil yapıyor.

        Tangöze ailesi, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir plajda objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken çift, keyifli anlar yaşadı.

        Kıvılcım Ural, deniz sonrası duş alırken söylediği şarkılarla plajdakilere kısa bir konser havası yaşattı.

        Ural, neşesini şarkılarla dile getirirken samimi ve doğal tavırlarıyla plajdakilerin ilgisini çekti. Kaan Tangöze ise her zamanki sakinliğiyle eşini izleyerek anın tadını çıkardı.

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        #kaan tangöze
        #Kıvılcım Ural

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