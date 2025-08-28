Birçok ünlü oyuncu ve yönetmen hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından bu kez de Kaan Sezyum sahne adlı Çağatay Kaan Sezgin ile ilgili istismar iddiası ortaya atıldı. Sezyum, iddiayı kabul etti.

Adını açıklamayan bir kadın, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıklarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Kaan Sezyum, taciz iddiasını paylaşarak özür mesajı yayınladı.

Kaan Sezyum; "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm" derken, davranış bozuklukları için psikolojik destek aldığını açıkladı.

Kaan Sezyum, şunları söyledi: Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4 - 4.5 yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK" BirGün Gazetesi, Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Bir taciz olayının faili olduğu ifşa edilen Kaan Sezyum ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İfşalarda adı geçen Bahadır Boysal ile ise daha önceden, kurumsal planlamamız çerçevesinde yolları ayırma kararı aldığımızdan, kendisiyle ilgili ek bir karara ihtiyaç duyulmamıştır. Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz" denildi.