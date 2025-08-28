Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yazar ve komedyen Kaan Sezyum, taciz iddiasını kabul etti: Özür dilerim - Magazin haberleri

        Kaan Sezyum, taciz iddiasını kabul etti: Özür dilerim

        Ünlüler dünyasında bir akım haline dönüşen taciz ifşasına bir yenisi daha eklendi. Yazar ve komedyen Kaan Sezyum, hakkındaki taciz iddiasını kabul ederken özür mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 09:40 Güncelleme: 28.08.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taciz iddiasını kabul etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birçok ünlü oyuncu ve yönetmen hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından bu kez de Kaan Sezyum sahne adlı Çağatay Kaan Sezgin ile ilgili istismar iddiası ortaya atıldı. Sezyum, iddiayı kabul etti.

        Adını açıklamayan bir kadın, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıklarını, sosyal medya hesabından paylaştı. Kaan Sezyum, taciz iddiasını paylaşarak özür mesajı yayınladı.

        Kaan Sezyum; "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm" derken, davranış bozuklukları için psikolojik destek aldığını açıkladı.

        Kaan Sezyum, şunları söyledi: Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4 - 4.5 yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim.

        "YOLLARIMIZI AYIRDIK"

        BirGün Gazetesi, Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Bir taciz olayının faili olduğu ifşa edilen Kaan Sezyum ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İfşalarda adı geçen Bahadır Boysal ile ise daha önceden, kurumsal planlamamız çerçevesinde yolları ayırma kararı aldığımızdan, kendisiyle ilgili ek bir karara ihtiyaç duyulmamıştır. Erkek şiddetinin, cinsiyetçi tahakkümün ve her türden istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz" denildi.

        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Haberi Görüntüle
        "Bir ifşa da arkadaşımdan"
        Haberi Görüntüle
        Mesajları ifşa oldu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #kaan sezyum

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        Habertürk Anasayfa