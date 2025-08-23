Fotoğrafçı Mesut Adlin'in mesajları ifşa oldu

Pek çok ünlü ismi fotoğraflayan yapan Mesut Adlin'in, küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar tepki çekti. Adlin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Karşımdaki kişinin yaşını öğrendiğimde sohbeti kesip takipten çıkıyorum. Bu kısım özellikle kesilmiş ifadelerini kullandı.

Manifest grubu, Mesut Adlin’le yapacakları fotoğraf çekimini iptal etti.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan; Son dönemde birçok kişinin ifşaladığı isimler arasında geçmişte birkaç kez birlikte çalıştığım Mesut Adlin de var. Onun yaptıkları hakkında en ufak bir bilgim olmadığını özellikle belirtmek isterim. Böyle birini yaptıklarını bilerek desteklemem mümkün olamazdı. Kendisiyle herhangi bir bağımın artık bulunmadığını da açıkça söylemek isterim" dedi.