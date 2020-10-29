Komedyen Kaan Sekban, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sekban, bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaan Sekban, "Pandemi sürecinden dolayı sahneye eskisi kadar sık çıkamıyoruz. Şimdilik beklemedeyiz, yeni yılda umarım tekrar izleyicimizle bir araya geliriz" şeklinde konuştu.