        Kaan Miraç Sezen aşkını açıkladı - Magazin haberleri

        Kaan Miraç Sezen aşkını açıkladı

        Oyuncu Kaan Miraç Sezen, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Lidya Pınar ile ilişkisini doğruladı. Sezen; "Zamanla inşa edilen bir aşk" sözleriyle duygularını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 21:42 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:42
        Aşkını açıkladı
        Oyuncu Kaan Miraç Sezen, bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Manifest grubunun üyesi Lidya Pınar ile ilişkisini doğruladı.

        Miraç Sezen, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak; "Şu an çok tatlı bulduğum biriyle birlikteyim. Zamanla inşa edilen bir aşk diyebiliriz. Biz tam bir sene önce tanıştık." dedi.

        Gazetecilerin, "Bundan haberimiz yokmuş, gözümüzden kaçırmışız" sözlerine karşılık ise Sezen; "Gizlemeyi seviyorum, belirli noktaları." yanıtını verdi.

        #Kaan Miraç Sezen
        #Lidya Pınar

