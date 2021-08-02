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Turkcell Yıldızlı Geceler'in ağustos ayındaki ilk yıldız konuğu Yüzyüzeyken Konuşuruz oldu. Kısaca "YYK" olarak da bilinen alternatif sahnenin en güçlü gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, 1 Ağustos'ta Turkcell Vadi Açıkhava'nın muhteşem sahnesinde şarkıları ve yüksek enerjisi ile doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu.

Kaan Boşnak, Engin Sevik, Can Kalyoncu, Can Tunaboylu ve Baran Ökmen'den oluşan YYK, 2013 yılından beri 3 albüm 7 single yayınlayarak, geçtiğimiz yıl Altın Kelebek ödüllerinde yılın grubu seçildi.

Alternatif Pop'un ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden YYK, sahnede hem duygu dolu anlar yaşattı hem de seyircinin coşkulu katılımı ile unutulmayacak anlara imza attı.

DUYGUSAL KONUŞMA

'Ne Farkeder' ile konsere başlayan grup, ikinci şarkısına geçmeden duyarlılığını solist Kaan Boşnak'ın cümleleri ile seyircisine aktardı. Boşnak, "Çok teşekkür ederiz, Hoş geldiniz. Bu zor günlerde yüreğimiz yanarken, yüreğimize biraz su serperiz." dedi.