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Sanatçı Kaan Boşnak, yeni yılı yeni şarkısı Barbar ile karşılıyor. Barbar şarkısının söz, beste ve düzenlemesi Kaan Boşnak imzası taşıyor.

Kaan Boşnak, Dinle Beni Bi, Bırakma Kendini, Benimle Kayboldun gibi sevilen şarkılarını andıran ancak R&B hissiyatı taşıyan yeni teklisiyle yine dikkatleri üzerine çekecek.

Kaan Boşnak'ın Barbar teklisi bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, şarkının lyric videosu YouTube'da yayında.