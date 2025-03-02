Kaan Ayhan: Türkiye moralimizin bozulmasını istiyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Kaan, "Hepimiz üzgünüz, mutsuzuz. Kaybettiğimiz 2 puan ve oyundan dolayı... Özellikle 3-3'ten sonra daha sakin ve daha iyi olabilirdi. 90 dakika istediğimiz performansı gösteremedik. dedi.

"BUNU BURADA KONUŞMAK OLMAZ"

Milli savunmacı, "Bazı doğrular vardı ama çok yanlışlar oldu. Bunu burada konuşmak olmaz. Bu hafta çalışarak, daha iyi geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MORALİMİZİN BOZULMASINI İSTİYOR"

Kaan Ayhan, "Sinirliyiz, kazanamadık. Soğuk kanlı kalarak, analizi doğru şekilde yapmalıyız. Tüm Türkiye, moralimizin bozulmasını istiyor. Aramızın açılmasını istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Takım olarak mücadele edeceğiz. Hala lideriz ve 5 puan fark var. İyi olmayan şeyleri, iyileştireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.