K ile başlayan kız isimleri arasında hem popüler ve modern hem de geleneksel ve klasik isimler bulunmaktadır. Geniş bir isim yelpazesine sahip olduğu için K harfi ile başlayan kız bebek isimleri sık sık araştırılır. Siz de yakın bir zamanda bebeğinizin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendiyseniz K harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarına göz atabilirsiniz.
K ile Başlayan Kız İsimleri
Anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler, ilk olarak isim araştırması yapmakta ve bebekleri için en doğru ismi bulmaya çalışmaktadır. İsmin enerjisi ve sahip olduğu anlamı, ailelerin tercihlerini doğrudan etkileyen hususlardır. Peki, K ile başlayan kız isimleri nelerdir? Siz de bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamında K ile başlayan kız bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.
K Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Kader: Alın yazısı, talih
- Kadife: Yumuşak huylu
- Kadriye: Kadir ve kıymet bilen
- Kafiye: Şiirde yer alan mısra sonundaki ses uyumu
- Kâinat: Evren, yaratılan her şey
- Kamelya: Büyük çiçekleriyle ünlü süs bitkisi
- Kamer: Ay
- Kamile: Olgunluk, güzellik, iyilik
- Kamuran: Mutlu olan, isteğine ulaşmış
- Kaniye: Elinde olanla yetinen
- Kansu: 1) Soyu su gibi temiz. 2) Çin’de bir il.
- Karaca: Rengi karaya yakın, esmer kişi
- Karanfil: Güzel kokulu bir çiçek
- Kardelen: Bahar mevsiminde açan ve baharı müjdeleyen çiçek
- Kardem: Kar vakti, kar zamanı
- Karmen: Al, parlak kırmızı
- Karen: Katıksız olan, saf
- Karin: Yakın olan, hısım
- Karina: Carina takım yıldızı
- Karsel: Karın erimesinin ardından oluşan sel
- Karsu: Sulu kar
- Karya: Karlar kraliçesi
- Kâşife: Keşfeden, ortaya çıkaran, bulan kişi
- Kâtibe: Yazıcı
- Katmer: Arasına yağ sürülen katlanmış ekmek
- Katun: Kadın
- Katre: Saf yağmur suyu, damla
- Kavin: Güçlü kız
- Kayra: Birinden gelen lütuf, iyilik
- Kebar: Şafak vakti, ilk şafak
- Keje: Sarışın kız
- Kelebek: Türlü renklere sahip olan, kanatlı uçan böcek
- Kenter: Kentli
- Kerime: Kıymetli kız çocuğu
- Kerra: Koyu olan, tan gibi
- Keriman: Cömert, eli açık kişi
- Kevser: Cennette olduğuna inanılan akarsu
- Kezban: Bir yeri idare eden, evine bağlı olan kadın
- Kısmet: Şans, talih, nasip
- Kıvılcım: Ateşten sıçrayan küçük parçalar
- Kıymet: Değer, onur, şeref
- Kızılca: Kırmızıya çalan renk
- Kızılcık: Küçük ve ekşi meyve veren ağaç
- Kibariye: Nazik kadın
- Kibele: Mitolojide toprak tanrıçası
- Kimya: Maddelerin temel yapılarını inceleyen bilim
- Kiraz: Gülgiller familyasına mensup bir meyve ağacı
- Koza: İçinde tohum bulunan korunak
- Kösem: Sürülere önderlik ya da liderlik eden
- Kudsiye: Saf ve kutsal olan
- Kuğu: Beyaz tüylü su kuşu
- Kumru: Güvercini andıran kuş türü
- Kumsal: Deniz kenarında bulunan kumlu alan, sahil
- Kuzey: Dört ana yönden birinin adı
- Kübra: En büyük olan, daha büyük