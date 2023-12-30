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        Haberler Televizyon K-9 filminin konusu nedir? K-9 filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        K-9 filminin konusu nedir? K-9 filmi oyuncuları kimler?

        K-9 filmi 30 Aralık Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile K9 filmi, aksiyon ve komedi türünde kaleme alınmıştır. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, K-9 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte K-9 filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 18:29 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:29
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        K-9 filminin konusu nedir?
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        K-9 filmi sinema perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Reid Carolin, Channing Tatum'un üstlendiği film, Reid Carolin ve Brett Rodriguez tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "K-9 filminin konusu nedir? K-9 filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte K-9 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Ordu muhafızı Briggs, arkadaşının cenazesine katılmak üzere Pasifik Sahili boyunca devam eden bir yolculuğa çıkar. Briggş'in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak geçirdiği seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşür. Briggs ve Lulu'nun yolda karşılaştığı zorluklar, Lulu'nun olağandışı davranışlarıyla Briggs'in sabrını ve anlayışını test ederken, sonunda ikisinin de farklı bir dönüşüm yaşamasına neden olur.

        K-9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Channing Tatum

        Luke Forbes

        Ethan Suplee

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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