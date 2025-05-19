Juventus'ta Dusan Vlahovic'le yol ayrımı!

Juventus'ta Dusan Vlahovic için ayrılık ihtimali giderek artıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus'ta Sırp golcü ile yeni sözleşme görüşmeleri yapılmıyor. Vlahovic'in bu yaz İtalyan ekibinden ayrılmasının en olası senaryo olduğu belirtildi.

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BEKLENTİ 40-50 MİLYON EURO

Juventus, sözleşmesi 2026 yılında biten ve yeni sözleşme görüşmeleri yapmadığı 25 yaşındaki futbolcudan bonservis kazanmak için Vlahovic'i bu yaz satmayı planlıyor. İtalyan ekibi, Vlahovic'in satışından 40-50 milyon euro bonservis bekliyor.

Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Dusan Vlahovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.