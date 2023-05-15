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Juventus galip, Napoli kayıp!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Juventus, konuk ettiği Cremonese'yi 2-0 mağlup etti.

Giriş: 15.05.2023 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
Juventus galip, Napoli kayıp!
AA

Ligi, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir pozisyonda bitirmeyi hedefleyen Juventus ile küme düşme hattındaki Cremonese, Torino'daki Allianz Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi ekip, 55. dakikada Fagioli ve 79. dakikada Bremer'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 69 yaptı ve şampiyon Napoli'nin 14 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Haftayı puansız geçen Cremonese ise 24 puanla 19. sırada bulunuyor.

Şampiyon Napoli deplasmanda kayıp

Serie A'da şampiyonluğu matematiksel olarak daha önce garantileyen Napoli, konuk olduğu Monza'ya 2-0 kaybetti.

Ev sahibi Monza'ya galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Dany Mota ve 54. dakikada da Andrea Petagna attı.

Monza puanını 49'a yükselterek 9. sıraya çıktı. 83 puanla zirvede yer alan Napoli, bu sezonki 4. yenilgisini Monza karşısında yaşadı.

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