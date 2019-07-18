18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbol oyun serileri PES ve FIFA’nın geliştiricileri Konami ile Electronic Arts (EA) Sports arasındaki İtalyan futbol kulübü Juventus ve dolayısıyla Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’yu kapma savaşında kazanan Konami oldu.
Konami, PES 2020 için Juventus’un tüm haklarını aldı. Taraflar arasındaki resmi açıklamanın yapılmasıyla birlikte EA Sports da FIFA 20’de Juventus’un yer almayacağını duyurdu.
FIFA 20’de Juventus’un Piemonte Calcio adlı bir takım yer alacak. Juventus oyuncuları Piemonte Calcio kadrosunda tam kadro olarak yer alacak.
27 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürülecek olan FIFA 20’de Juventus’un yıldızı Ronaldo da Piemonte Calcio oyuncusu olarak bulunacak.
PES 2020’yi 10 Eylül 2019’da çıkaracak olan Konami, ezeli rakibi EA Sports’a geçen yıl da kritik bir çalım atarak Şampiyonlar Ligi lisans haklarını almıştı.
EA BORSADA DA ERİDİ
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Juventus’u rakibine kaptırması sadece FIFA oyunu tutkunlarını değil, EA Sports’un yatırımcılarını da üzdü.
Konami ile Juventus’un 3 yıllık lisans anlaşması yaptıklarını duyurmasının hemen ardından Electronic Arts’ın ABD New York Borsası’ndaki Nasdaq Endeksi’nde işlem gören hisseleri 92.2 dolardan, 89.5 dolara geriledi.
Electronic Arts hisselerinin 5 günlük seyri
Yüzde 3'lük bu düşüşle EA’nın piyasa değeri de 27 milyar 330 milyon dolardan 26 milyar 540 milyon dolara dolara indi. Yaşanan son gelişmelerin etkisiyle EA’nın değeri bir günde 790 milyon dolar birden erimiş oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!