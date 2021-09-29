UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ikinci hafta maçında Juventus ile Chelsea, Torino'da karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde iki takımın da 3 puanı bulunuyor.
SAAT: 22.00
HAKEM: Gil Manzano
STAT: Allianz
YAYIN: EXXEN
JUVENTUS: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri
CHELSEA: Mendy, Rüdiger, Christensen, Silva, Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Ziyech, Alonso, Havertz, Lukaku
TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel
Juventus ile Chelsea arasında oynanan dört Şampiyonlar Ligi maçında taraflar birer galibiyet aldı (2B). İki ekip arasındaki son karşılaşmayı İtalyan ekibi sahasında 3-0 kazandı (2012/13).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 grup maçının 11'ini kazanan Juventus, tek mağlubiyetini Ekim 2020'de Barcelona'dan aldı. Bu süreçte yedi gole kapama yapan siyah-beyazlılar, son üç karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı (vs Dinamo Kiev, Barcelona & Malmö).
Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçta sadece dört gol yiyen Chelsea (10G 3B 1M), bu karşılaşmaların 10'unda kalesini gole kapattı ve hiçbirinde 2+ gole izin vermedi. İngiliz ekibinin kalecisi Edouard Mendy, turnuva tarihinde Keylor Navas'ın (11 maç) ardından 10 gole kapamaya en az maçta ulaşan ikinci file bekçisi konumunda (13 maç).
Şampiyonlar Ligi tarihinde o sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlar karşısında Juventus'tan (7) daha fazla galibiyet alan tek takım Real Madrid (11). Turnuvada "son şampiyonları" konuk ettiği beş maçın dördünü kazanan siyah-beyazlılar, tek yenilgisini son karşılaşmada Real Madrid'den aldı (Nisan 2018'de 0-3).
Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 32 maçın sadece üçünü kaybeden Chelsea (20G 9B), son 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (8G 4B). Bu aşamalarda 20+ maçta görev yapan teknik direktörler arasında Thomas Tuchel'den (%68; 17/25) daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip sadece iki isim var: Jupp Heynckes (%73) ve Pep Guardiola (%71).
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