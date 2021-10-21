Fenerbahçe'nin savunmadaki yıldızı Attila Szalai'nin talipleri artıyor.

İtalya'dan Calciomercato, Chiellini ve Bonucci gibi önemli savunmacıları kadrosunda bulunduran Juventus'un Szalai'yi istediğini yazdı. Siyah-beyazlı kulübün devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği belirtildi.

Haberde ayrıca Chelsea ve Atletico Madrid'in de Macar oyuncuya talip olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Sevilla'nın da 23 yaşındaki stoperi transfer etmek istediği yönünde haberler çıkmıştı.

Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılan Szalai, EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performansla da beğeni topladı.