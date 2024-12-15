Juventus: 2 - Venezia: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus sahasında Venezia'yı ağırladı. 4 golün çıktığı mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
İtalya Serie A'nın 16. hafta karşılaşmasında Juventus ile Venezia kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Juventus'un gollerini 19. dakikada Federico Gatti ve 90+5'te Dusan Vlahovic (p) kaydederken; konuk takımın golleri ise 61'de Mikael Egill Ellertsson ve Jay Idzes'ten geldi.
KENAN'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın 49. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynandığı gerekçesiyle iptal edildi. 19 yaşındaki yıldız, 86. dakikada yerini Nicolas Gonzalez'e bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus üst üste 4. maçtan beraberlikle ayrılan Juventus 28 puana yükseldi. Venezia ise 10 puana ulaştı.
Ligin 17. haftasında Juventus deplasmanda Monza'ya konuk olacak. Venezia ise sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.