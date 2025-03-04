Juventus: 2 - Hellas Verona: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, evinde Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Khephren Thuram ve Teun Koopmeiners'in golleriyle kazanarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Juventus, puanını 52'ye yükseltti. Hellas Verona ise haftayı 26 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Hellas Verona'yı konuk etti. Allianz Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Juventus oldu.
Siyah Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 72'de Khephren Thuram ve 90. dakikada Teun Koopmeiners attı.
KENAN YILDIZ 82 DAKİKA SÜRE ALDI
Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladı ve 82 dakika süre aldı.
Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 5 maça yükselten Juventus, puanını 52'ye çıkardı.
Hellas Verona ise 26 puanda kaldı.