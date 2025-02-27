Juventus: 1 - Empoli: 1 (Penaltılar: 3-5) | MAÇ SONUCU
İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus ile Empoli kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 eşitlikle biten mücadelede, penaltılar sonucu Empoli yarı finale yükseldi.
İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Juventus sahasında Empoli'yi ağırladı. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 biterken, penaltılar sonucu konuk takım yarı finale yükseldi.
Empoli'nin golünü 24. dakikada Youssef Maleh kaydederken; Juventus bu gole 66'da Khephren Thuram'la karşılık verdi.
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız mücadeleye yedek başladı ve 54. dakikada Teun Koopmeiners'ın yerine dahil oldu.
Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran konuk takım, yarı finale yükseldi. Juventus ise turnuvaya veda etti.