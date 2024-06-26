Justin ve Hailey Bieber'dan yeni hamilelik pozu
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Bieber, ilk bebeklerini beklemenin heyecanını yaşıyor. Ünlü çift en son tatil fotoğraflarını paylaştı
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Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ABD'li ünlü model Hailey Bieber ile ilk bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü çift doğuma gün sayarken sık sık sosyal medya paylaşımı yapmayı da ihmal etmiyor.
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30 yaşındaki pop yıldızı, 27 yaşındaki eşi Hailey Bieber'ın iyice büyüyen karnını gözler önüne seren siyah - beyaz bir tatil fotoğrafı paylaştı. Hailey Bieber'ın bikinili olduğu fotoğrafta, Justin Bieber eşinin göbeğini tutarken görülüyor.
Çiftin birbirini tutkulu bir şekilde öptüğü yeni hamilelik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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2018'de nikâh masasına oturan Bieber çifti, mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. İkili, henüz bebeklerinin cinsiyeti ve adıyla ilgili bir açıklama yapmadı.
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Justin Bieber, yedi aylık hamile olan eşinin fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor.