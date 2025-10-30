Justin Trudeau, yeni sevgilisi Katy Perry'nin sosyal medya sayfasında

Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, ünlü şarkıcı Katy Perry'nin Instagram hesabına oldukça gizli bir çıkış yaptı. 53 yaşındaki Trudeau, 41 yaşına yeni giren pop yıldızının yayınladığı doğum günü videosunun arka planında görülebiliyor.

Katy Perry, doğum gününü kutlayan bir dizi fotoğraf ve video paylaştı. Bir videoda, Perry, Lifetimes Turnesi'nin kulisinde doğum günü pastasının mumlarını üflerken görülüyor. Mum üfleme sahnelerinden birinde, Justin Trudeau'nun turne ekibiyle birlikte arka planda tezahürat edip gülümsediği fark ediliyor.

Oyuncu Orlando Bloom'dan dört yaşında bir kızı olan Katy Perry'nin adı, 10 yıllık birlikteliğinin bitmesinin ardından, bir süredir Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile anılıyordu. Geçen yaz bir restoranda baş başa yemek yerken görülmelerinin ardından haklarında aşk dedikodusu çıkan ikili, geçtiğimiz haftalarda Santa Barbara tatili sırasında bir yatta sarmaş dolaş görüntülenmiş, artık aşk yaşadıklarına dair şüpheye yer kalmamıştı.

Çift, Katy Perry'nin 41'inci yaş gününü geçen hafta sonu Paris'te bir mekânda kutlarken el ele görüntü vererek aşklarını tüm dünyaya duyurmuştu.

Katy Perry, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. 2019'da nişanlanan Perry ile Bloom, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Ayrılığı dostane bir şekilde gerçekleştiren Perry ile Bloom, ortak ebeveynlik konusunda iş birliği yapmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Justin Trudeau da geçtiğimiz yıl özel hayatıyla gündeme gelmişti. 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandıklarını açıklayan Trudeau, 3 çocuk sahibi oldukları evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını ve aile bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etmişti.