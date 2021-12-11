Quebec eyaletinde Müslüman bir öğretmenin başörtüsü taktığı gerekçesiyle işine son verilmesi üzerine, CTV’ye e-posta ile açıklamada bulunan Trudeau, yasaya karşı yasal yolların kapalı olmadığını belirtti.
Trudeau e-postada, "Kanada'da hiç kimse, giyimleri veya dini inançları nedeniyle işini kaybetmemeli. Bu konunun gelecekte mahkemede ele alınmasının kapısını kapatmadık" dedi.
Kanada yasalarına göre federal hükümetin, eyalet hükümetlerinin uygulamaya koyduğu yasalara karşı yasa çıkarma veya üst mahkemelere başvurma hakkı bulunuyor. Trudeau Hükümeti, Quebec Eyalet Hükümetinin yasalaştırdığı Bill-21'e karşı bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunmadı.
Bu arada Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault, Batı Quebec Halk Okulları Kurulu’nun, başörtülü bir öğretmeni işe almakla hatalı davrandığını söyledi.
Legault, Quebec City'de gazetecilere verdiği demeçte, eyaletin Bill-21 olarak bilinen laiklik yasasının Haziran 2019'dan beri yürürlükte olduğunu hatırlattı ve Batı Quebec Halk Okulları Kurulu'nun işe alırken bu yasaya saygı duyması gerektiğini ifade etti.
Quebec’teki Chelsea İlköğretim Okulu 3. sınıf öğretmeni Fatemeh Anvari'nin, Bill-21 Laiklik Yasası kapsamında işini kaybetmesi, dini özgürlükler konusunda daha önce yaşanan tartışmaları da yeniden alevlendirdi.
Son gelişmelere kadar Quebec'in Laik Yasasına karşı tavır almaktan kaçınan birçok Liberal ve Muhafazakar Partili federal politikacı, bu duruma artık sessiz kalamayacaklarını açıkladılar.
Muhafazakar Parti Toronto Milletvekili Kyle Seeback, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konuda artık vicdanım rahat değil. Artık sessiz kalamam. Bu mutlak bir rezalet. Politikacıların doğru olanı savunma zamanı geldi. Mahkemede, parlamentoda ve sokaklarda Bill 21'e karşı çıkılmalıdır" dedi.
Quebec Liberal Parti Lideri Dominique Anglade, CBC’ye yaptığı açıklamada, yasanın çok ileri gittiğini düşündükleri için Bill 21'e karşı oy kullandıklarını hatırlatarak, "Böyle bir durumdan yana olamayız, buna şüphe yok" diye konuştu.
Alberta Muhafazakar Parti Milletvekili Chris Warkentin de sosyal medya paylaşımında, "Hükümet dini özgürlüğü sınırlamakta özgürse, diğer özgürlükleri de alacaktır" görüşlerini dile getirdi.
Yerli İlişkileri Bakanı ve Liberal Parti Montreal Milletvekili Marc Miller de, öğretmene yapılan muameleyi kınadı ve hareketin "korkakça" olduğunu söyledi. Miller, "Bence bu tür bir ayrımcılık, içinde yaşamak istediğim Quebec toplumunu yansıtmıyor’ dedi.
NE OLMUŞTU?
Kanada’nın Quebec eyaletindeki Chelsea İlköğretim Okulu'nda 3. sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatemeh Anvari, okulda başörtüsü taktığı için 9 Aralık günü işten çıkarılmıştı.
Kanada’nın Quebec eyaletinde hükümet, 21 Haziran 2019'da yürürlüğe koyduğu Bill-21 sayılı yasa ile kamu sektörü çalışanlarının işteyken başörtüsü, haç, kipa veya türban gibi dini içerikli semboller takmasını yasaklamıştı.
Ülke genelinde büyük tartışmalara neden olan Bill-21, kipa taktığı için Yahudileri, türban kullandıkları için Sihleri ve başörtülü Müslüman kadınları hedef alıyor.
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