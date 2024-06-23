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        Haberler Dünyadan Justin Timberlake'in alkollü görüntüsü endişe yarattı - magazin haberleri

        Justin Timberlake'in alkollü görüntüsü endişe yarattı

        Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanan ve tutuksuz yargılanmasına devam edilen Justin Timberlake'in sahneye alkollü çıktığı eski görüntüsü internette viral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:43
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          ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalanan ve tutuklanan Justin Timberlake'in, mayıs ayında verdiği bir konserde, kan çanağı gözlerle performans sergilediğini gösteren video, internette viral oldu.

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          TikTok'ta yayınlanan görüntülerde, 43 yaşındaki pop yıldızının kıpkırmızı olan gözleri dikkat çekiyor.

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          Alkolik bir görünüm sergilediğini düşünen endişeli hayranları, Timberlake için, "Mahvolmuş görünüyorsun. Yardım almalısın" benzeri yorumlar yazdı. Ancak tüm endişelere rağmen ünlü şarkıcı, tutuklanma sonrası Chicago'daki ilk performansında sorunsuz bir şekilde sahneye çıktı.

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          Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıklamıştı. Timberlake'in 26 Temmuz'da Sag Harbor mahkemesine uzaktan bağlantı yoluyla çıkması planlanıyor.

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          Tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamayı Page Six'e yapan Timberlake, "Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz. İniş çıkışlarımız oldu. Destekleriniz için teşekür ederim" demişti.

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