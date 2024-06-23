Justin Timberlake'in alkollü görüntüsü endişe yarattı

Tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamayı Page Six'e yapan Timberlake, "Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz. İniş çıkışlarımız oldu. Destekleriniz için teşekür ederim" demişti.