Justin Bieber ve Hailey Bieber evliliklerinde sorun olmadığını kanıtladı - magazin haberleri

Justin Bieber ve Hailey Bieber evliliklerinde sorun olmadığını kanıtladı - magazin haberleri

Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile evliliğinde sorun yaşadığı iddialarının ardı kesilmese de son günlerde sık sık eşiyle birlikte poz veriyor.

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Çift, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Lori Harvey ile Los Angeles'ta akşam yemeği yedikten sonra dondurma keyfi yaparken görüntülendi.

Çiftin evlilikleri hakkında sık sık olumsuz yorumlar yapılsa da neşelerinden bir şey kaybetmedikleri görüldü.

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Bieber çifti, önceki gün de Los Angeles'taki bir restorandan kol kola çıkarken objektiflere takıldı. Fotoğrafları, haklarında çıkan ayrılık söylentilerine yanıt olarak yorumlandı.

31 yaşındaki Kanadalı şarkıcıyla 28 yaşındaki ABD'li model Hailey, 2018'de evlendi. Çiftin geçen yıl ağustos ayında dünyaya gelen ve Jack Blues adını verdikleri bir oğulları var.