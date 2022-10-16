Justin Bieber paylaşmıştı... Yurtdışından düğünlere davet alıyor

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Şırnak Silopi’de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgü halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davet üzerine katılan Ayas'ın halay videoları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber da Nezir Ayas'ın bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ayas, Bieber’ın videosunu yayınlamasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcıya teşekkür etti.

"YURTİÇİ VE YURTDIŞINDAKİ DÜĞÜNLERDEN DAVETİYE ALDIM"

Justin Bieber'ın kendisini paylaşmasının ardından yurtdışından düğünlere davet aldığını ifade eden Nezir Ayas, "Yurtiçi ve yurtdışındaki düğünlerden halay başı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.

Düğün sahiplerinden Abdulhakim Öter ise, "Düğün olduğunda Silopi'de akla Nezir Ayas gelir. Çok güzel halay çekiyor, onun olduğu düğünler kalabalıklaşır. Düğünlerimiz olduğunda Nezir ağabeyi çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: İHA, AP.