Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Justin Bieber ile Hailey Baldwin'den evlilik yıl dönümü paylaşımı - Magazin haberleri

Justin Bieber ile Hailey Baldwin'den evlilik yıl dönümü paylaşımı

2018'de nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin, evlilik yıl dönümlerini kutladı. Düğünde çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan çiftten Bieber, eşine "Seni seviyorum. Ay'a kadar..." sözleriyle seslendi

01.10.2021 - 11:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Mutlu bir birliktelik sürdüren gösteri dünyasının ünlü çifti şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin, evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı.

  • 2018 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Bieber ile Baldwin, geçtiğimiz gün düğünde çekilen kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.

  • "MUTLU YIL DÖNÜMLERİ BEBEĞİM"

    Justin Bieber, eşiyle yer aldığı bu fotoğrafta, "Mutlu yıl dönümleri bebeğim. Seni seviyorum. Ay'a kadar..." ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • 'EŞİNE KÖTÜ DAVRANIYOR' İDDİASI

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'e kötü davrandığı iddia edilmişti. Baldwin, katıldığı '4D With Demi Lovato' adlı programda haklarında çıkan dedikodulara açıklık getirmişti. Özel hayatıyla ilgili konuşan Hailey Baldwin, Bieber'ın kendisini her gün özel hissettirdiğini vurgulamıştı.

  • "HAKKIMIZDA DOLAŞAN ÇOK FAZLA ANLATI VAR"

    Ünlü model, konuyla ilgili, "Bence en büyük şeylerden biri, her şeyin ardındaki gerçeği bilmek zorunda olman... Biliyor musun, benim hakkımda, onun hakkında, birlikte bizim hakkımızda dolaşan çok fazla anlatı var..." diye konuşmuştu.

    Hailey Baldwin, "Etrafta dolaşan, 'Justin ona kötü davranıyor' gibi büyük bir balon var. Bu gerçekten çok uzak ve tam tersi..." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.