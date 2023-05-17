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Jüri başkanı Hale Soygazi

Gemlik Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi. Hale Soygazi’nin başkanlığındaki jüri üyeleri arasında; Güven Kıraç, Ezel Akay, Yiğit Güralp ve Eyüp Boz yer alıyor

Giriş: 17.05.2023 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
Jüri başkanı Hale Soygazi
Jüri başkanı Hale Soygazi
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HABERTURK.COM

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Gemlik Film Festivali’’nin jüri üyeleri belli oldu. 20 - 23 Temmuz arasında gerçekleştirilecek festivalin 'Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmleri, Hale Soygazi başkanlığında, Ezel Akay, Güven Kıraç, Yiğit Güralp ve Eyüp Boz değerlendirecek.

Jüri başkanı Hale Soygazi ,sinemaya gönül vermiş gençlerin kendisini her zaman heyecanlandırdığını söyleyerek "Sinema adına sarf edilen her türlü çabayı yürekten alkışlıyorum ve elimden geldiğince destekliyorum" dedi.

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Mansiyon Ödülü’nün verileceği yarışma için başvurular, www.filmfreeway.com sitesinden 1 Temmuz 2023'e kadar yapılacak.

Sadece Türkiye’den katılan filmleri kabul eden yarışmaya başvuran filmleri, alanında uzman kişilerden oluşan ön jüri değerlendirmesi sonrası ana jüri değerlendirecek ve ödüller sahiplerini bulacak. Kısa Film Yarışması Ön Seçici Kurulu’nda, Ceren Şahan, Hayri Çölaşan, Gültekin Bayır yer alıyor.

Ön jürinin değerlendirmesi sonrası belirlenen 10 film; oyuncu ve yönetmenlerden oluşan ana jüri tarafından izlenecek. Jürinin belirlediği ilk üçe giren filmler ve Mansiyon Ödülü kazanan filmler; birbirinden büyük ödüller kazanacak. Yarışmada dereceye girenler için birincilik ödülü; 25.000 TL, ikincilik ödülü; 20.000 TL, üçüncülük ödülü 15.000 TL ve Mansiyon Ödülü ise 10.000 TL olarak belirlendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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