Jüpiter hangi yıl hangi burçta? Jüpiter burçlarda neyi temsil eder?

Jüpiter hangi yıl hangi burçta? Jüpiter burçlarda neyi temsil eder?

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Jüpiter burcunu öğrenmek isteyenlerin sayısı son dönemlerde bir hayli artmış durumda. Bunu öğrenmek isteyenler, internet üzerindeki hesaplama araçlarını kullanmak için arama motorlarına “doğum haritası çıkarma” yazıyor. Peki Jüpiter neyi temsil eder? Hangi yılda hangi burçta olur? Detaylar için yazının devamını okuyun…

JÜPİTER NEYİ TEMSİL EDER?

Son dönemlerde internet üzerindeki astroloji sorularının başında “Jüpiter neyi temsil eder?” sorusuna sık rastlanıyor. İyicil bir gezegen olarak nitelendirilen Jüpiter, astrolojide bolluk ve bereket getiren şans gezegeni olarak biliniyor. Ayrıca mitolojide gezegenlerin babası olarak kabul ediliyor. Maddesel kazançları yöneten bu gezegen, hemen hemen her konuda yüce fikirliliği esas alıyor. Zodyak’ta Yay burcunun yöneticisi konumunda olan Jüpiter’in ilişkili olduğu kavramlar;

Bolluk ve bereket

Kısmet

Şans

Ruhsal gelişim

Bilgelik

İyimserlik

Maddi ve manevi zenginlik JÜPİTER HANGİ YIL HANGİ BURÇTA? Peki Jüpiter hangi yıl hangi burçta? Jüpiter döngülerinde bir önceki dönem, 2010 ve 2020 arasını kapsıyordu. 2020 itibarıyla Jüpiter transitleri değişti. 2020 ve 2030 arası Jüpiter transitleri ise şöyle; 19 Aralık 2020: 08.07’de Kova Burcu

13 Mayıs 2021: 06.30’da Balık Burcu

28 Temmuz 2021: 08.42’de Kova Burcu (Jüpiter Rx)

28 Aralık 2021: 11.09’da Balık Burcu

10 Mayıs 2022: 07.22’de Koç Burcu

28 Ekim 2022: 01.10’da Balık Burcu (Jüpiter Rx)

20 Aralık 2022: 09.32’de Koç Burcu

16 Mayıs 2023: 01.20’de Boğa Burcu

25 Mayıs 2024: 07.14’te İkizler Burcu

9 Haziran 2025: 05.02’de Yengeç Burcu

30 Haziran 2026: 01.52’de Aslan Burcu

26 Temmuz 2027: 12.49’da Başak Burcu

24 Ağustos 2028: 01.08’de Terazi Burcu

24 Haziran 2029: 02.23’te Akrep Burcu

22 Ekim 2030: 07.14’te Yay Burcu JÜPİTER BURCU NEYİ ETKİLİYOR? Astrolojideki her konuda olduğu gibi bu konuda da farklı bağlamlar içerir. Konuyu sağlık yönünden ele alırsak bu gezegenin burçlara girdiği durumlarda karaciğer yağlanması, kalp- damar hastalıkları, rahim ve kilo problemleri görülme riski yüksektir. Güneş ile beraber yorumlandığında Jüpiter burcunun eğitim hayatı ve sosyal ilişkiler bağlamında olumlu etkiler sunduğu görülür. Ayrıca söz konusu gezegenin doğum haritasındaki konumuna bakıldığında maddi kazanç ve varlık gibi konular öne çıkar.

Konu, Jüpiter burcunun hareketliliğine geldiğinde söz konusu kişinin seyahatlere ve uzun yolculuklara çıkma ihtimali artar. Kişinin detaylı şekilde düşünmesinin gerektiği bu gezegen, evlerdeki konumlara göre farklı durumlar sunar. 1 ve 12. evler arasında sürekli olarak gidip gelen Jüpiter; kişisel gelişim, ilişki, seyahat, miras, eğitim ve sağlık gibi konularda yüksek şans getirir. Jüpiter gezegeninin etkilerini daha iyi anlayabilmek için burcun bulunduğu eve bakmak gerekir. Jüpiter 1. Evde: İnsanlarla kurulan iletişim çok daha verimli olur. Bu dönemdeki insanlar manevi yönden güçlenirken dürüst ve samimi olmaları muhtemeldir.

Jüpiter 2. Evde: Bu evin olduğu durumlarda kişinin tek başına bir şeyleri başarma isteği yüksektir. Finansal konularla ilgili aşırı düşünmekten hoşlanmayan bu insanların modayı takip etme gibi rutinleri gelişebilir. Jüpiter 3. Evde: Yeni şeyler öğrenmek ve bilgi almak ön plandadır. Aileyle yakın olarak ilgilenmek ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak da 3.evdeki Jüpiter’in konularıdır. Jüpiter 4. Evde: Bir kimlik ya da statü karmaşası söz konusu olabilir. 4. Eve yerleşen Jüpiter, kişinin etrafında birden çok lisan konuşan insanların varlığını anlatır.

Jüpiter 5. Evde: İlişki konularında şans yüksektir. Bu evde sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek kişiyi rahatlatır. Jüpiter 6. Evde: Yazarlık, öğretmenlik, avukatlık gibi meslekler öne çıkar. Erteleyicilik de 6. Evdeki Jüpiter’i anlatabilir. Jüpiter 7. Evde: Eş ve ailenin kişiden beklentileri yüksek olur. Ayrıca kişide doğuştan organizasyon yeteneği vardır. Jüpiter 8. Evde: Entelektüel birikimi yüksek olan bu insanların ailelerinden gelen finansal yardımlar yoğundur.

Jüpiter 9. Evde: Yazarlık kabiliyetini anlatır. Hukuk, politika ve gazeteciliği anlatır. Jüpiter 10. Evde: Doğrudan kamu alanını ilgilendiren mesleklere ilgi duyulması muhtemeldir. Jüpiter 11. Evde: Mutlu olmak için daima daha fazlasına ihtiyaç duyan bu insanlar, tanıdıkları insanların arkadaşları olmasını isterler. Jüpiter 12. Evde: Önsezilerin kuvvetli olduğu bu insanlar, maddi ve manevi olarak eşlerinden destek almaya meyillidir.

JÜPİTER BURÇLARDAYKEN NEYİ TEMSİL EDER? Bulunduğu burç konularına göre bolluk veren Jüpiter, her bir burçta farklı konuları temsil ediyor. Jüpiter Koç Koç burcundaki Jüpiter; iş, maneviyat ve eğitim alanlarında yenilik anlamına gelir. Bu dönemde Koç burçları, karşılarına çıkan yeniliklere açık hâle gelerek düşüncelerini güncellemeye özen gösterir. Jüpiter Koç burcunda olduğunda kişilerin güncel kalıp kendini yenilemesi mümkündür.

Jüpiter Boğa Boğa burcundaki Jüpiter, ailevi konularda ve maddi durumlarda ferahlık sunar. Boğa burcu olan bir kişinin burcuna Jüpiter girdiğinde değişimleri kabul etmekten imtina edeceği bir ruh hâli alması olasıdır. Bu durumda kişi, maddi kaynakları verimle kullanabilir. Jüpiter İkizler Jüpiter İkizler burcuna geçtiğinde burcun insanına merak gelir. Bu dönemde zihni ve ufku genişleyen kişi, bilhassa yeniliklerin ve güncel fikirlerin peşinden koşmaktan keyif alır.

Jüpiter Yengeç Gezegenin Yengeç burcuna geçtiği durumlarda her anlamda yükselme ortaya çıkar. Yengeç burçlarının üzerinde iyi şans ve gelişme etkileri maksimum seviyeye ulaşır. Bu dönemde Jüpiter, Yengeç burcu insanlarına umutlanmanın değerini hatırlatır. Jüpiter Aslan Jüpiter’in bu burca yerleşmesiyle birlikte kendine güven konuları aktive olur. Söz konusu dönemde, bu insanların kendini kanıtlama yetenekleri de artışa geçer. Ancak zaman zaman aksi birine dönüşmeleri olasıdır.

Jüpiter Başak Büyük resmen bakmayı engelleyen bir dönemdir. Ancak bu dönemde detaylara dikkat edilmesiyle fayda da sağlanabilir. Jüpiter Terazi Şans ve bolluğun gezegeni olan Jüpiter, Terazi burcundayken iletişim becerilerini ve yeni arkadaşlar edinmeyi anlatır. Ayrıca bu dönemde Terazi insanlarının tartışmalardan kaçındığına ve barışı talep ettiğine şahit olabilirsiniz. Jüpiter Akrep

Gizemi öne çıkaran Jüpiter Akrep, gündelik hayatta Akrep insanlarının rollerini daha net hâle getirir. Bu dönemde ilahi adaletin varlığı net olarak hissedilir ve dönüşüm sinyalleri başlar. Jüpiter Akrep’e geldiğinde bu burcun insanının hayatı ile ilgili her alandaki dönüşüme hazır olması fırsatları değerlendirmesine yardımcı olur. Jüpiter Yay Yay burcuna giren Jüpiter, buradaki güçlü konumuyla dikkatleri üzerinde toplar. Bu dönemde olan bir Yay burcu insanı, kendisini âdeta bir tahtta oturuyormuş gibi hissedebilir. Üstelik bu insanları, yaşamda köklü değişiklikler de bekler. Yay burcuna yerleşen Jüpiter, bolluk ve bereket etkisini tüm gücüyle sunar.

Jüpiter Oğlak Yönetici gezegeni Satürn olan Oğlak burçlarında Jüpiter, transit zamanlarında Satürn’e tam tersi yönde hareket yapa. Böylece Jüpiter, Oğlak burcunda düşük durumda olabilir. Ancak gereken işaretler alındığında bu dönem, Oğlak burçlarının kendi şansını kendi yarattığı bir fırsat sunar. Jüpiter Kova Jüpiter’in Kova burcuna geçtiği durumlarda kişilerin önünde engel olmadığı söylenebilir. Gezegen, bu yerleşime geldiğinde Kova insanlarının iletişime açık olması ve tabularını kırması etkili olacaktır.

Jüpiter Balık Jüpiter’in Balık burcuna geldiği zaman yönetici olduğu zaman olarak nitelendirilir. Bu dönemde Balık burcunun taşıdığı özelliklerin daha çok su yüzüne çıkması ve belirgin olması muhtemeldir.

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