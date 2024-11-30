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        Haberler Dünyadan Julien Arnold hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Julien Arnold hayatını kaybetti

        Kanadalı oyuncu Julien Arnold, tiyatroda sahnelenen 'A Christmas Carol' oyunu sırasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:03
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        Sahnede hayatını kaybetti
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        Julien Arnold (60) Kanada'nın Edmonton kentinde sahnelenen ‘A Christmas Carol’ oyunu sırasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

        Citadel Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, Julien Arnold’un oyun sırasında ani bir sağlık problemi yaşadığı ve hemen tıbbi müdahale yapıldığı belirtildi. Ancak tüm çabalara rağmen oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı.

        Citadel Tiyatrosu açıklamasında,"Julien, yıllardır tiyatromuzun değerli bir üyesiydi. Onun yeteneği, nezaketi ve sanata olan tutkusu hepimizi derinden etkiledi. Bu kayıp, hepimiz için büyük bir üzüntü kaynağı" dedi.

        Oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

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        #Julien Arnold

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